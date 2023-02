Am 23. Februar 1893 erhält der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel ein Patent für den von ihm entwickelten Verbrennungsmotor. Die "rationelle Wärmekraftmaschine" meldet er ein Jahr zuvor beim Patentamt an. 1897 wird der erste funktionsfähige Prototyp fertiggestellt. Sein Motor arbeitet doppelt so effizient wie damalige Dampfmaschinen. Diesel stirbt 1913 und erlebt den weltweiten Durchbruch seines Motors nicht mehr. Der erste Prototyp des Dieselmotors entstand 1897. Bildrechte: dpa

Am 23. Februar 1899 wird der Schriftsteller Erich Kästner in Dresden geboren. Nach dem Abitur beginnt er 1920 ein Germanistik-Studium in Leipzig. Kästner schreibt Theaterkritiken und wird bald darauf Redakteur beim "Leipziger Tageblatt". Mit 28 Jahren zieht es ihn nach Berlin, wo er einen fast märchenhaften Aufstieg erlebt: Seine Gedichte, Essays und Kritiken werden in diversen Zeitungen veröffentlicht und ermöglichen ihm ein Leben als freier Schriftsteller. Mit "Emil und die Detektive" gelingt ihm 1929 der große Durchbruch – das Kinderbuch macht ihn weltweit bekannt und wird ein Jahr nach seiner Erscheinung verfilmt.