Am 31. März 2016 stirbt der ehemalige Bundesaußenminister Hans Dietrich Genscher in Wachtberg in Nordrhein-Westfalen. Der gebürtige Hallenser ist 1952 in die BRD übergesiedelt und dort der FDP beigetreten. Von 1982 bis 1992 ist er der am längsten amtierende Außenminister in der Geschichte der Bundesrepublik. In dieser Position setzt er sich für einen Dialog mit der Sowjetunion und für die Wiedervereinigung Deutschlands ein. Er gilt deshalb als "Minister der Einheit". Einer seiner bekanntesten Auftritte findet im September 1989 in Prag statt, als er den dortigen Botschaftsflüchtlingen verkündet, dass ihre Ausreise genehmigt sei.