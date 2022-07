Am 11. Juli 2017 kommt es im Vogtland zu sogenannten Scharmerdbeben. Dabei gibt es mehrere Erschütterungen bis Stärke 3,5. Der Erdbebenherd (auch Hypozentrum genannt) liegt in der Nähe von Luby in Tschechien, etwa zehn Kilometer vom sächsischen Bad Brambach entfernt. Bei sogenannten Schwarmbeben treten kurz nacheinander kleine Erdstöße im gleichen "Herdgebiet" auf. Schwarmbeben sind im Vogtland keine Seltenheit und meist ungefährlich.

Am 11. Juli 2007 stimmt das Europaparlament in Straßburg mit großer Mehrheit für die Abschaffung des Briefmonopols. Bis spätestens Januar 2011 sollen auch private Postdienste in der EU Briefe unter 50 Gramm überbringen dürfen. Damit die Post auch in abgelegenen Regionen der EU korrekt und regelmäßig ausgeliefert wird, soll eine Grundversorgung gewährleistet sein. Dafür sollen Ausgleichsfonds oder Ausgleichszahlungen sorgen. Die Umsetzung bleibt den jeweiligen Mitgliedsländern selbst überlassen. Das EU-Parlament fordert ebenso Ausnahmeregelungen. In einigen EU-Staaten soll eine Übergangsfrist bis 2013 gelten, beispielsweise für kleine EU-Staaten, Randstaaten oder Länder mit vielen Inseln. In Deutschland fällt am 1. Januar 2008 das Briefmonopol der Deutschen Post. Inzwischen ist die Deutsche Post als Deutsche Post DHL Group im Bereich Post und Logistik weltweit aktiv. Bildrechte: dpa