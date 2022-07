Am 19. Juli 1961 bezeichnet das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" Republikflüchtlinge erstmals als "Verräter". Zuvor galten sie als "Opfer der Abwerbung". Die Fluchtwelle in den Westen wurde nämlich, so die Propaganda, von der Bundesrepublik gesteuert, um der DDR arbeitsfähige Menschen zu rauben. Über drei Millionen Menschen waren bereits in den Westen geflohen – etwa ein Sechstel aller DDR-Bürgerinnen und Bürger. Um der Republikflucht ein Ende zu setzen, beginnt das Regime im August desselben Jahres mit dem Bau der Berliner Mauer. Delegierte der SED lesen das Parteiorgan "Neues Deutschland" in Berlin 1989. Bildrechte: imago/Sven Simon

Am 19. Juli 1988 spielt Bruce Springsteen das größte Konzert in der Geschichte der DDR. Der US-Rockstar singt auf der Bühne der Radrennbahn Weißensee in Ost-Berlin vor mindestens 160.000 Menschen. Presseberichte gehen sogar von bis zu 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus. Die Show wird zeitversetzt und zensiert auch im DDR-Radio und Fernsehen ausgestrahlt. Während des Konzertes verkündet Bruce Springsteen auf Deutsch: "Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll für Euch zu spielen in Ost-Berlin – in der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren umgerissen werden". Das Wort "Mauer" darf er auf Wunsch der DDR-Organisatoren nicht verwenden.

Am 19. Juli 1990 beschlossen der DDR-Fußballverband und der Deutsche Fußball-Bund ihre Vereinigung. Festgelegt wird, die Oberliga-Mannschaften Dynamo Dresden und Hansa Rostock in die 1. Fußball-Bundesliga zu integrieren. Der Hallesche FC, der BSG Stahl Brandenburg, Lok Leipzig, der FC Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Erfurt und der Chemnitzer FC werden im gesamtdeutschen Vereinssystem zweitklassig. Die deutsche Einheit war ein dramatischer Rückschlag für die ostdeutschen Clubs. Binnen weniger Tage und Wochen nach dem Mauerfall wechseln zahlreiche DDR-Profifußballer in westdeutsche Spitzenvereine. Außerdem verlieren die Clubs schlagartig ihre wirtschaftliche Grundlage. In der DDR waren sie staatlich gefördert worden, nun müssen sie sich in der Marktwirtschaft behaupten. Pressekonferenz zum Zusammenschluss der beiden Deutschen Fussballverbände in Frankfurt/Main. Bildrechte: IMAGO / Horstmüller