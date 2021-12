Vor 57 Jahren wird für Besucher der DDR aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet ein verbindlicher Mindestumtausch eingeführt - inoffiziell auch Zwangsumtausch oder Eintrittsgeld genannt. Der umzutauschende Betrag ändert sich mehrmals. Bürger der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlins müssen zuletzt 25,00 Mark der DDR im Kurs 1:1 umtauschen. Der Mindestumtausch wird am 24. Dezember 1989 wieder abgeschafft.

Besucher aus West-Berlin am Grenzübergang an der Oberbaumbrücke, 1965 Bildrechte: dpa

Vor 68 Jahren bringt Hugh Hefner in den USA das Männermagazin "Playboy" heraus. Die erste Ausgabe kostet 50 Cent. Hefner gruppiert das Heft neben einer Sherlock-Holmes-Geschichte vor allem um einen Satz Aktfotos von Marilyn Monroe. Sie schmückt auch das erste Playboy-Cover im Dezember 1953. Hefner hat die Monroe-Fotos zuvor von einem kleinen Verlag für erotische Kalender für 500 Dollar gekauft. Es sind Aufnahmen des Fotografen Tom Kelley von 1949 und die ersten Nacktbilder einer Frau in einem Magazin. 1972 erscheint das Heft auch in Deutschland. Hefner stirbt im September 2017. 2020 wird der "Playboy" eingestellt.