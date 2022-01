In Halle ist das erste Max-Planck-Institut in den neuen Bundesländern entstanden. Mittlerweile gibt es allein in Sachsen-Anhalt drei Institute.

In Halle ist das erste Max-Planck-Institut in den neuen Bundesländern entstanden. Mittlerweile gibt es allein in Sachsen-Anhalt drei Institute. Bildrechte: dpa

Am 9. Januar 2007 stellt Apple-Geschäftsführer Steve Jobs das erste iPhone in San Francisco vor. Apple hat es geschafft, eine völlig neue Benutzeroberfläche zu erschaffen und revolutioniert damit eine ganze Branche . Die bahnbrechende Multi-Touch-Technik sorgt dafür, dass das Display auf die Berührung mehrerer Finger reagiert. Damit lassen sich bequem Bilder zoomen oder Seiten scrollen. Das iPhone der ersten Generation hat gerade einmal vier Giga-Byte Speicher und kostet 499 Dollar. Am 9. November 2007 wird es auf dem europäischen Markt eingeführt. Seitdem ist der Hype um Apple-Produkte ungebrochen. Als erster Konzern der Welt erreicht der iPhone-Hersteller Apple am 3. Januar 2022 einen Börsenwert von drei Billionen Dollar.

Am 9. Januar 2007 wird in China der erste Corona-Tote gemeldet. Es ist ein 61-jähriger Mann, der zuvor mit Fieber und Lungenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nur neun Tage nachdem die chinesische Regierung der WHO erstmals von der "mysteriösen Lungenkrankheit" berichtet hat, fordert sie ihr erstes Opfer. Seit nun mehr als zwei Jahren verbreitet sich das Covid-19-Virus über die Ländergrenzen hinweg. Bis heute sind weltweit mehr als 5,57 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. In Mitteldeutschland gibt es mehr als 12.300 Todesopfer. Die meisten davon in Sachsen-Anhalt.