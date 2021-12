Eine der vielleicht amüsantesten Amtshandlungen von Brandt als Vizekanzler findet am 25. August 1967 auf der 25. Internationalen Funkausstellung in Berlin statt. Um 10:57 Uhr drückt er symbolisch den roten Startknopf für das Farbfernsehen in Westdeutschland. Tatsächlich wird das Bild schon einen Moment zuvor bunt, weil ein Techniker zu früh umgeschaltet hat.