Am 1. Mai 1890 findet in vielen europäischen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, das erste Mal der "Kampftag der Arbeiterbewegung" statt. In den USA ziehen bereits 1886 zahlreiche Arbeiterinnen und Arbeiter auf die Straßen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Ebenso wie in den Vereinigten Staaten löst auch in Deutschland der 1. Mai eine Reihe von Demonstrationen, Streiks und sogar Aufständen aus, welche in manchen Städten bis in den Sommer hineinreichen. Die SPD beschließt im Oktober 1890 den "Tag der Arbeiterbewegung" als nationalen Feiertag festlegen zu wollen. Die Durchsetzung dieses Ziels scheitert allerdings bis 1919. In diesem Jahr wird der 1. Mai einmalig als deutschlandweiter Feiertag eingeführt. Jedoch kann sich dieser in der Weimarer Republik nicht allumfassend etablieren. Erst mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wird der 1. Mai im Zuge einer Propaganda-Kampagne als nationaler Feiertag dauerhaft gesetzlich festgesetzt.