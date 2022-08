Am 26. August 1977 werden Mitglieder der DDR-Kultband Renft - Gerulf Pannach, Christian Kunert, sowie der Schriftsteller Jürgen Fuchs - nach West-Berlin ausgewiesen. Nachdem Liedermacher Wolf Biermann 1976 die Wiedereinreise in die DDR verweigert wurde, schließen sich Pannach, Kunert und Fuchs der Petition gegen seine Ausbürgerung an. Zu diesem Zeitpunkt stehen sie bereits unter Beobachtung der Staatssicherheitsbehörden. Die Klaus Renft Combo, der Pannach und Kunert angehören, wurde 1975 verboten. Anlass dafür war die Veröffentlichung der "Rockballade vom kleinen Otto", die von Republikflucht handelt und aus Pannachs Feder stammt. Der Schriftsteller Jürgen Fuchs hat seinerseits engen Kontakt zum Oppositionellen Robert Havemann, einer der Schlüsselfiguren der DDR-Oppositionsbewegungen. Jürgen Fuchs wird am 19. November 1976 verhaftet und in das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen gebracht, Pannach und Kunert zwei Tage später. Neun Monate lang werden sie in Hohenschönhausen verhört und festgehalten. Ihnen wird eine Haftstraße von bis zu zehn Jahren angedroht, bis sie sich schließlich zur Ausbürgerung gezwungen fühlen.

Die Liedermacher Christian Kuhnert, Gerulf Pannach, Wolf Biermann und der Schriftsteller Jürgen Fuchs Ende August 1977 in West-Berlin. Bildrechte: dpa