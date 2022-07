Am 30. Juli 2003 rollt im VW-Werk in Puebla, Mexiko, der letzte neue VW-Käfer vom Band. Die Produktion des Kultautos ist damit Geschichte. Bereits Ende der 1970er-Jahre endete die deutsche Produktion: Am 19. Januar 1978 wird im Werk Emden der letzte in Deutschland gebaute Käfer fertiggestellt.