Am 14. August 1912 wird Erwin Strittmatter in Spremberg geboren. Der sorbisch-deutsche Schriftsteller gehört zu den bekanntesten der DDR, sein Roman "Ole Bienkopp" von 1963 ist eines der meistgelesenen Bücher dieser Zeit. So wie auch Christa Wolf oder Brigitte Reimann zählt Strittmatter zu jenen Schriftstellern, die das Leben in der DDR in seinen Werken nicht beschönigen. Gleichzeitig ist Strittmatter SED-Mitglied der ersten Stunde und verfasst nachweislich acht Berichte für die Stasi. Nach dem großen Erfolg seines Romans "Ole Bienkopp" zieht er sich schließlich aus der Politik zurück – die Doppelrolle als Schriftsteller und Funktionär ist für ihn nicht mehr haltbar. 2008 wird enthüllt, dass Strittmatter während der NS-Zeit in einem Polizeibataillon diente, das Erschießungen durchführte. Das löst eine Kontroverse aus, denn anders als etwa sein Kollege Franz Fühmann hat Strittmatter seinen aktiven Part im Zweiten Weltkrieg immer geleugnet. Am 31. Januar 1994 stirbt der Schriftsteller in Brandenburg. Der sorbisch-deutsche Schriftsteller Erwin Strittmatter zählt zu den wichtigsten Autoren der DDR. Besonders bekannt sind seine Werke "Ole Bienkopp" sowie die Romantrilogien "Der Wundertäter" und "Der Ldden". Bildrechte: dpa

Am 14. August 1941 unterschreiben der britische Premier Winston Churchill und US-Präsident Franklin D. Roosevelt nach einem dreitägigen streng geheimen Treffen auf einem Schlachtschiff vor Neufundland die Atlantik-Charta. Darin äußern die Staatschefs den Wunsch nach einem internationalen Bündnis. Dieses soll sich für das Selbstbestimmungsrecht der Völker einsetzen, Prinzipien des internationalen Rechts vorgeben und den Welthandel fördern. Die Atlantik-Charta markiert zugleich den grundlegenden ersten Schritt zur Gründung der Vereinten Nationen. Bis 1942 verpflichten sich 24 weitere Staaten, darunter die UdSSR, den Grundsätzen der Charta. Mit der Unterzeichnung begründeten die USA zudem ihr Bündnis mit den Briten im Zweiten Weltkrieg. Der 14. August gilt deshalb als Wendepunkt in der US-Außenpolitik. Im Dezember 1941 treten die USA auf Seite der Alliierten in den Zweiten Weltkrieg ein. Winston Churchill und Franklin Roosevelt im August 1941 auf der HMS Prince of Wales Bildrechte: imago images/Everett Collection

Am 14. August 1947 endet der Buchenwald-Hauptprozess vor dem US-Militärgericht in Dachau mit der Urteilsverkündung. Alle 31 Angeklagten werden wegen Kriegsverbrechen im KZ Buchenwald und den Nebenlagern für schuldig befunden, 22 zum Tode verurteilt. Ilse Koch, die einzige Frau auf der Anklagebank, erhält lebenslänglich. Ehemalige Häftlinge werfen ihr besonders sadistisches Verhalten vor. Weil sie zur Urteilsverkündung schwanger ist, verzichtet das Gericht jedoch auf die Todesstrafe. Dem Buchenwald-Hauptprozess folgen 24 Nebenverfahren mit 31 weiteren Angeklagten. Ilse Koch, Frau des Kommandanten, soll Häftlinge im KZ Buchenwald gequält und sich Lampenschirme aus Menschenhaut anfertigen lassen haben. Bildrechte: National Archives Washington (NARA)