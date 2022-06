Die zukünftige Gestalt des einstigen Kombinats VEB Carl Zeiss Jena wird am 25. Juni 1991 neu entschieden. Das Unternehmen wird durch die Treuhand aufgespalten: in Jenoptik und Carl Zeiss. 17.000 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit. Das ehemalige Jenaer Vorzeigekombinat mit rund 30.000 Mitarbeitern stellte zu DDR-Zeiten hochwertige optische Produkte wie Brillengläser, Projektoren für Planetarien oder Mikroskope her. Die Neuauftstellung ereignet sich mitten im wirtschaftlichen Umbau Ostdeutschlands. Die Betriebe werden dabei durch die Treuhand privatisiert, aufgeteilt oder abgewickelt. Das erfolgreiche Kerngeschäft Optik und Feinmechanik geht an das westdeutsche Unternehmen Carl Zeiss in Oberkochen. Produkte ohne Markt bleiben in Jena bei der landeseigenen Jenoptik GmbH, die auch die Altschulden des Kombinats bilden. Der neue Geschäftsführer Lothar Späth saniert und verkauft Zeiss-Immobilien, um die Verluste im operativen Geschäft auszugleichen. 1993 verzeichnet das Unternehmen den ersten kleinen Gewinn. Kerngeschäft von Jenoptik ist heute noch optische Technologie.