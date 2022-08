Am 25. August 1912 wird Erich Honecker im saarländischen Neunkirchen geboren. 1926 tritt er dem "Kommunistischen Jugendverband Deutschlands" (KJVD) bei. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 arbeitet er für das Zentralkomitee des KJVD im politischen Untergrund, bis er im Dezember 1935 von der Gestapo festgenommen und zwei Jahre später wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" zu zehn Jahren Haft verurteilt wird. Bis 1945 sitzt er im Gefängnis Brandenburg-Görden ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg macht Honecker in der DDR politisch Karriere. Als Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates (NVR) ist Honecker 1961 maßgeblich an den Vorbereitungen für den Bau der Berliner Mauer beteiligt. Im Mai 1971 wird er zum Ersten Generalsekretär des Zentralkomitees der SED ernannt und löst Walter Ulbricht ab. Fünf Jahre später übernimmt Erich Honecker das Amt des Staatsratsvorsitzenden der DDR. Honecker verfolgt eine Politik der Abgrenzung zur BRD und baut den Überwachungsapparat der DDR weiter aus. Gleichzeitig versucht Honecker, für sein Land international Anerkennung zu finden und die Wirtschaft anzukurbeln, um den Konsum im Land zu erhöhen. Im Oktober 1989 wird er als Staatschef der DDR gestürzt und von allen Ämtern enthoben, seine Nachfolge tritt Egon Krenz an. 1994 stirbt Honecker im Exil in Chile an Krebs.

Der DDR-Partei- und Staatschef Erich Honecker winkt am 1. Mai 1986 von einer Ehrentribühne in der Berliner Karl-Marx-Allee. Bildrechte: dpa