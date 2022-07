Am 5. Juli 1922 wird in Genf die Einführung des Nansen-Passes beschlossen. Er erlaubt staatenlosen Flüchtlingen und Emigranten die Rückkehr in den Staat, in dem der Pass ausgestellt wurde. Benannt ist der Ausweis nach dem Polarforscher Fridtjof Nansen, der im Auftrag des Völkerbundes nach dem Ersten Weltkrieg die Rückführung von hunderttausenden Kriegsflüchtlingen begleitet. 1922 erhält er den Friedensnobelpreis für seine Verdienste. Als Diplomat ist Fridtjof Nansen auch an den Verhandlungen zur völkerrechtlichen Anerkennung der Souveränität Norwegens beteiligt gewesen. Bildrechte: imago/Leemage

Am 5. Juli 1951 explodiert das Ausflugsschiff "Heimatland" auf der Spree in Berlin. Dabei sterben 30 Menschen, davon 28 Kinder. Der Grund für die Detonation ist ein veralteter und fehlerhaft verbauter Motor, der zu einem Vergaserbrand führt. Das Unglück wird anschließend politisch für den aufkeimenden Kalten Krieg instrumentalisiert. So schieben sich Zeitungen aus der Bundesrepublik und der DDR gegenseitig die Schuld an der verzögerten Rettung der Verunglückten zu.

Die Tafel gedenkt den Opfern des Unglückes auf der "MS Heimatland" am Treptower Hafen in Berlin. Bildrechte: imago/imagebroker/grassegger

Am 5. Juli 1978 verurteilt das Ost-Berliner Stadtgericht Niko Hübner zu einer fünfjährigen Haftstrafe, weil er sich wiederholt dem Wehrdienst verweigert hat. Hübner begründet seine Ablehnung mit dem entmilitarisierten Status von Groß-Berlin. Als Berliner sei er demnach nicht zum Wehrdienst verpflichtet. Im Oktober 1979 wird er amnestiert und in den Westen abgeschoben. Nach 13 Monaten Haft wird Niko Hübner, hier mit Ehefrau Andrea, aus der Haft entlassen. Bildrechte: dpa