Am 13. August 1986, am 25. Jahrestag des Mauerbaus, kettet sich der Theologie-Student Reinhard Lampe an ein Fensterkreuz nahe der Berliner Mauer. Neben ihm hängen Plakate, auf denen "25 Jahre Mauer sind genug" und "Stirb an der Mauer" zu lesen ist. Wegen der Protestaktion wird Lampe inhaftiert und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Wenige Monate später gründet er mit anderen Bürgerrechtlern die Oppositionsgruppe "Demokratie Jetzt". Sie fordern eine demokratische Erneuerung der DDR. 1991 fusioniert die Bewegung mit Teilen des "Neuen Forums" und der "Initiative Frieden und Menschenrechte" zum "Bündnis 90". Am 12. September wird die 1989 Oppositionsgruppe "Demokratie Jetzt" gegründet. Lampe, Mehlhorn, Bickhardt und Fischbeck sind unter den zwölf Erstunterzeichnern. Bildrechte: IMAGO / Rolf Zöllner

Am 13. August 1996 weiht Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reinhard Höppner den ehemaligen deutsch-deutschen Grenzübergang Marienborn-Helmstedt als "Gedenkstätte im Aufbau"ein. 1994 hatte das Land Sachsen-Anhalt beschlossen, die Gedenkstätte zu errichten. Sie ist heute in Trägerschaft der landeseigenen Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Besucher können kostenlos das Gelände der früheren Grenzübergangsstelle besichtigen, darunter die Abfertigungsbereiche für Reisende mit PKW, den Zollbereich, einen Wachturm und die Wechselstube. Nach Angaben des Landes Sachsen-Anhalt besuchen jährlich zwischen 150.000 und 170.000 Menschen die Gedenkstätte. Marienborn war einer der wichtigsten Grenzübergänge zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Bereits am 1. Juli 1945 richteten die Siegermächte dort eine alliierte Kontrollstelle ein. Mit dem Transitabkommen 1972 wurde die Grenzübergangsstelle ausgebaut, um die wachsende Zahl an Reisenden zu bewältigen. Allein zwischen 1985 und 1989 passierten mehr als 34 Millionen Menschen den Grenzübergang. Der Grenzübergang Marienborn beherbergt seit 1996 die Gedenkstätte Deutsche Teilung. Bildrechte: imago images / teutopress