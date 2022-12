Am 25. Dezember 1961 ruft Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil ein. Bei der Versammlung soll über die Aktualisierung der Botschaft der Kirche und eine zeitgemäße Vermittlung beraten werden. Das Zweite Vatikanische Konzil beginnt im Oktober 1962 und endete im Dezember 1965. Es gilt als größtes und wichtigstes kirchliches Ereignis des 20. Jahrhunderts. Nach dem Tod von Papst Johannes XXIII. wird es von Papst Paul VI. beendet. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die grundlegende Reform des Gottesdienstes. Neben der lateinischen Sprache darf dieser seitdem auch in der jeweiligen Landessprache gehalten werden.

Am 25. Dezember 1979 beginnt die sowjetische Militärinvasion in Afghanistan. Während Bodentruppen und gepanzerte Fahrzeuge in das Nachbarland eindringen, landen gleichzeitig 7.000 Elitesoldaten und Fallschirmspringer nahe der Hauptstadt Kabul. Die Sowjetunion rechtfertigt die Invasion als notwendige Maßnahme zum Schutz ihrer Interessen in der Region und zur Unterstützung der afghanischen Regierung gegen islamistische Gruppierungen.