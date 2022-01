Am 13. Januar 1980 kommen Anhänger von Umweltverbänden , Atomgegner und Pazifisten in Karlsruhe zusammen. Die Veranstaltung wird zum Gründungsparteitag der Grünen – einer Partei, die eine Alternative zu den bisher existierenden CDU, FDP und SPD bieten soll. Die Grünen wollen sich gegen Umweltverschmutzung und das atomare Wettrüsten und für eine nachhaltigere Wirtschaftspolitik einsetzen.

Seine Beschwerde vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof hat doch Erfolg: Am 13. Januar entlässt die Justiz den schwerkranken ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker aus dem Gefängnis. Aufgrund seiner schweren Krebserkrankung lehnt das Landgericht die Fortsetzung seines Prozesses ab. 169 Tage hat Honecker bis dahin in Untersuchungshaft in Berlin-Moabit verbracht. Noch am selben Tag fliegt er zu seiner Frau Margot und seiner Tochter ins Exil nach Chile. Honecker stirbt am 29. Mai 1994 in Santiago de Chile.