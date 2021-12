Bildungs- und Kulturpolitik bleiben in der Verantwortung der einzelnen Republiken, über die Außen- und die Verteidigungspolitik entscheidet von nun an die Regierung in Moskau. 1924 wird die erste Verfassung der UdSSR nach dem Modell einer russischen Räterepublik verabschiedet. Das gesamte Land soll planwirtschaftlich gelenkt werden. Im selben Jahr wird Josef Stalin Ministerpräsident der UdSSR. In den kommenden Jahrzehnten errichtet dieser eine Diktatur, der Millionen von Menschen in der Sowjetunion zum Opfer fallen.

Wenige Tage vor seinem 67. Geburtstag stirbt der sächsische Dramatiker Heiner Müller an Krebs. Er ist einer der bedeutendsten deutschen Theaterautoren des 20. Jahrhunderts. Seine Markenzeichen sind Hornbrille, Zigarre, dunkle Kleidung und sein schwarzer Humor. In den 1950er-Jahren arbeitet er in der DDR als Kulturredakteur, ehe er ab 1958 Mitarbeiter am Maxim-Gorki-Theater in Berlin wird. Nach der Uraufführung seines Theaterstücks "Die Umsiedlerin" wird Müller aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen. In der Zeit darauf veröffentlicht er seine Texte unter dem Pseudonym Max Messer vorrangig in der Bundesrepublik. Erst in den 1970er-Jahren erscheinen auch in der DDR wieder seine Texte. Nach der Wende wird er Indendant und Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Gleichzeitig wird seine Tätigkeit als IM bei der Stasi bekannt.