Am 20. März 1993 wird Henry Maske nach seinem Sieg gegen "Prince" Charles Williams zum Box-Weltmeister im Halbschwergewicht. Rund 3,1 Millionen Menschen fiebern bei dem Duell vor dem Fernseher mit. Rund 2.000 Fans, die den Kampf live verfolgen wollen, müssen vor der ausverkauften Düsseldorfer Philipshalle abgewiesen werden. Maske hatte vorher fünfmal die DDR-Meisterschaft gewonnen und den Olympia -Titel 1988 geholt . Ein Jahr später entschied der "Gentleman des Boxsports" auch die Amateur-Weltmeisterschaft für sich. Seine Erfolge lösten in Deutschland einen regelrechten Box-Hype aus.

Am 20. März 2016 besucht US-Präsident Barack Obama das sozialistische Kuba . Seit 88 Jahren hatte das keiner der amerikanischen Präsidenten vor ihm getan. Er spricht mit Staatschef Raúl Castro über die weitere Annäherung beider Länder und ein mögliches Ende des Embargos gegen Kuba. Auslöser für das angespannte Verhältnis war die kubanische Revolution von 1959 unter Fidel Castro . In deren Folge wurde ausländisches Privateigentum verstaatlicht, auch viele US-Firmen waren betroffen. Die USA hatten darufhin Sanktionen verhängt. Die diplomatische Annäherung hält nur kurze Zeit an. Obamas Nachfolger Donald Trump verschärft ab 2019 das Embargo gegen Kuba wieder.

Am 20. März 2010 wird das Bach-Museum in Leipzig nach zweijähriger Renovierungszeit wiedereröffnet. Insgesamt sieben Millionen Euro wurden in den Umbau investiert. Jetzt steht dem Museum etwa das Vierfache an Ausstellungsfläche zur Verfügung. Im erweiterten und neu gestalteten Museum kann man eine multimediale Dauerausstellung über das Leben und die Werke Johann Sebastian Bachs besuchen. Das Museum ist Teil des angeschlossenen Bach-Archivs, das weltweit als eines der renommiertesten Zentren für die Forschung zu dem Komponisten gilt.