Vor 73 Jahren verabschiedet die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte". Sie verankert unter anderen das Recht auf Freiheit und Brüderlichkeit, Gleichheit vor dem Gesetz und das Verbot der Diskriminierung und Folter. Die Erklärung ist die Basis der modernen Menschenrechtsgesetzgebung. Der 10. Dezember wird seither als "Tag der Menschenrechte" begangen. Die Bundesrepublik und die DDR treten den Vereinten Nationen 1973 bei und erkennen damit auch die Resolution an. Die Vereinten Nationen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 gegründet. Die zentrale Mission der Organisation ist der Erhalt von internationalem Frieden und Sicherheit. Bildrechte: Colourbox

Am 10. Dezember 1932 erhält der Physiker Werner Heisenberg den Nobelpreis für die Begründung der Quantenmechanik. Während des Zweiten Weltkrieges leitet Heisenberg eine deutsche Kernreaktor-Versuchsanlage in Baden-Württemberg, den Forschungsreaktor Haigerloch. Ziel ist es, eine Atombombe zu bauen. Obwohl Heisenberg für die Nationalsozialisten arbeitet, gerät er immer wieder mit ihnen in Konflikt, da er Kontakte zu jüdischen Wissenschaftlern wie Niels Bohr unterhält. Nach dem Krieg führt Heisenberg seine wissenschaftliche Karriere in Deutschland und im Ausland fort. Er spricht sich mehrfach gegen die militärische Nutzung von Kernenergie aus. Werner Heisenberg wird am 5. Dezember 1901 in Würzburg geboren. Er stirbt am 1. Februar 1976 in München. Bildrechte: dpa

1929 tritt das Opiumgesetz in Kraft. Es stell den Handel mit Stoffen wie Morphium, Heroin und Kokain unter Strafe. Auch Cannabis wird verboten. Akute strafrechtliche Verfolgungsgefahr besteht jedoch nicht. Das Opiumgesetz gilt in seinen Grundzügen bis 1972, dann wird es vom noch heute geltenden Betäubungsmittelgesetz ersetzt. Das Verbot von Cannabis wird seit den 60er-Jahren vielfach debattiert. 2021 verkündet die neu gewählte Bundesregierung, die Droge legalisieren zu wollen. Trotz Verbot boomte in den 70er-Jahren der Konsum von Marihuana und Haschisch – besonders in der Hippie- und Studentenbewegung. Bildrechte: IMAGO / Heinz Gebhardt

1896 stirbt der schwedische Erfinder Alfred Nobel. An seinem Todestag wird seit 1901 jährlich der von ihm gestiftete Nobelpreis verliehen. Geehrt werden herausragende Leistungen auf den Gebieten der Physik, Chemie, Medizin und Literatur sowie Verdienste um die Erhaltung des Friedens. Seit 1968 gibt es den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, der von der Schwedischen Nationalbank gestiftet wird. Der Friedensnobelpreis wird jedes Jahr in Oslo, die anderen Preise in Stockholm überreicht. Zu den ersten Preisträgern gehört Wilhelm Conrad Röntgen, der 1901 für die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen ausgezeichnet wird. 1903 erhält Marie Curie als erste Frau den Nobelpreis für Physik. Alfred Nobel entwickelte 1866 das Dynamit, am 19. September 1867 erhielt er das Patent. Seine explosive Erfindung machte den Chemiker reich. Bildrechte: imago/UIG