Am 7. April 1991 wird Bundeskanzler Helmut Kohl bei einem Besuch in Erfurt ausgebuht und mit Eiern beworfen . Zum Glück des Kanzlers geht dieser Wurf daneben. Nur einen Monat später besucht er Halle. Auch hier wird er von Demonstranten mit Pfiffen, Buhrufen und Eiern empfangen. Der Werfer Matthias Schipke ist zielsicher und trifft den Kanzler am Kopf. Der wütende Kanzler wendet sich der Menge zu, um den Werfer ausfindig zu machen, und langt mit dem Arm über das Gitter. Die Stimmung bei den Besuchen des Kanzlers in Ostdeutschland ist aufgeheizt. Die Demonstranten sind von der Einheit enttäuscht und fühlen sich abgehängt . Die von Kohl versprochenen "blühenden Landschaften" sind bis dato in Ostdeutschland nicht zu erkennen.

Am 7. April 1994 wird die ruandische Premierministerin Agathe Uwilingiyimana als eines der ersten Opfer von Hutu-Milizen in ihrem Haus ermordet. Am Vortag begann in Ruanda in Afrika der Völkermord durch die Bevölkerungsmehrheit der Hutu an den Tutsi. In den Jahren zuvor kam es zu wiederholten Gewaltausbrüchen zwischen den beiden Völkergruppen. Letztendlich löste der Tod des zu den Hutu gehörenden Präsidenten Habyarimana den Genozid aus. Er war am Vortrag durch einen Flugzeugabschuss gestorben, den die Hutus den Tutsi zuschrieben. In den folgenden drei Monaten tötet das radikale Hutu-Regime etwa 800.000 Menschen, die mehrheitlich den Tutsi angehören. Heute gibt es in Ruanda "Versöhnungsdörfer", in denen Täter mit Menschen zusammen leben, deren Angehörige getötet wurden.