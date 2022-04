Am 30. April 1925 wird Adolf Hitlers Gesuch auf Entlassung aus dem österreichischen Staatsverband bewilligt. Anschließend lebt er sieben Jahre lang ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland, was vor allem seinen politischen Anhängern missfällt. Er wird bereits zum "Führer der Deutschen" stilisiert, bevor er überhaupt nach geltendem Recht "Deutscher" ist. Nach mehreren erfolglosen Einbürgerungsversuchen, unter anderem in Thüringen, gewährt ihm der Freistaat Braunschweig am 26. Februar 1932 nach zwei Anläufen die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Einbürgerung kommt für Hitler gerade noch rechtzeitig, denn ohne sie kann er sich nicht zur Reichspräsidentschaftswahl aufstellen lassen. Mit dem Einmarsch der Alliierten in Berlin 1945, begeht der "Führer der Deutschen" ebenfalls am 30. April, 13 Jahre nach seiner Einbürgerung, in seinem Schutzbunker Selbstmord und besiegelt damit das Ende des Nationalsozialismus.