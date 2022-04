Am 25. April 1983 präsentiert der Stern die vermeindlichen Tagebücher von Adolf Hitler. Der Held des Magazins: Der Journalist Gerd Heidemann. Er habe die Annalen des Führers aufgespürt, an der Echtheit sei nicht zu zweifeln - so lässt es die Verlagsführung auf der Pressekonferenz verlauten. Drei Jahre hat es gedauert, bis Heidemann und sein Redaktionsleiter Thomas Walde unter dem Code-Wort "Grünes Gewölbe" für 200.000 D-Mark das erste Tagebuch kaufen konnten. Heidemann hatte einen Tipp bekommen: Die Tagebücher sollen im Wrack eines 1945 beim sächsischen Börnersdorf abgestürzten Flugzeugs sein. Diesen Hinweis bekam er von Konrad Kujau. Gerd Heidemann, der Kujau aus seinem privaten Umfeld kannte, bot ihm bei einem privaten Gespräch zwei Millionen an, wenn er die Tagebücher besorgen würde. Kujau, so berichtet er später in Interviews, muss nicht lange überlegen - und greift selbst zur Feder. Mit Tinte für 4,25 D-Mark schreibt er Führers Nachtgedanken in Schulhefte aus der DDR. Aus den ursprünglich 27 Tagebücher, die Kujau angeblich aufgespürt hatte, werden plötzlich 60. Doch irgendwann wachsen die Zweifel in der Verlagsleitung und so gibt man die Hitler-Memoiren an die Bundesanstalt für Materialprüfung. Da die Seiten unter UV-Licht leuchten, stellt sich schnell heraus: Das ist eine Fälschung. Denn optische Aufheller wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Konrad Kujau und seine gefälschten Hitler Tagebücher gehen als bis dahin größter Presseskandal in die Geschichte ein.