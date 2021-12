1991 floh Erich Honecker in die chilenische Botschaft in Moskau. Der frühere DDR-Staats- und Parteichef befand sich bereits seit März 1991 in der Sowjetunion, um einem Haftbefehl in Deutschland zu entgehen. Gegen Honecker wurde unter anderem wegen der Todesschüsse an der Mauer ermittelt. Unter dem neuen russischen Präsidenten Boris Jelzin drohte ihm nun die Auslieferung. Honecker suchte Asyl in der chilenischen Botschaft in Moskau. Die Flucht nach Südamerika gelang ihm jedoch nicht. Am 29. Juli 1992 wurde er nach Berlin-Tegel geflogen und verhaftet. Wegen seiner Erkankung wurde das Verfahren kurz darauf eingestellt. Bis zu seinem Tod lebte Honecker in Chile im Exil.