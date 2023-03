Am 27. März 1907 wird in Berlin das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) eröffnet. Mit exotischen Speisen, exklusiven Waren und Serviceleistungen begeistert es die Besucher aus aller Welt. Mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 verliert das in West-Berlin gelegene KaDeWe einen erheblichen Teil seiner Mitarbeiter und Stammbesucher. Dennoch passt sich das Warenhaus an die neue Situation an. Allmählich findet es zu seiner Größe zurück und erweitert die Fläche durch den Anbau einer Glaskuppel. Mit seinen 60.000 Quadratmetern Verkaufsfläche gehört es heute zu den größten Kaufhäusern der Welt. Kurz nach dem Mauerfall 1989 zählt es die meisten Besucher: Bis zu 200.000 Kunden strömen täglich ins KaDeWe, um sich dem Luxus und den Marken aus aller Welt hinzugeben. Blick auf das prominente Berliner Warenhaus KaDeWe am Wittenbergplatz im Bezirk Charlottenburg. Bildrechte: dpa

Am 27. März 1952 explodiert in der Münchner Polizeistation eine Paketbombe, die an Kanzler Adenauer adressiert ist. Beim Öffnen des Paketes stirbt ein Sprengmeister. Zu dem Attentat bekennt sich die Organisation jüdischer Partinsanen (eine Splittergruppe der Partisanengruppe) aus Israel. Vermutlich will sie damit die Annäherung der Bundesrepublik an Israel sabotieren. Das Attentat ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt, fünf Verdächtige wurden festgenommen, die Tat konnte ihnen aber nicht nachgewiesen werden. Bei dem Attentat auf Bundeskanzler Adenauer explodiert in diesem Kellerraum des Polizeipräsidiums in München ein Sprengstoffpaket. Bildrechte: dpa