Am 27. März 2011 erhalten die Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg mehr als 24 Prozent der Stimmen und werden nach der CDU die zweitstärkste Kraft. Daraufhin wird Winfried Kretschmann im Mai zum ersten Grünen Ministerpräsidenten in der Geschichte der Bundesrepublik gewählt. Zum ersten Mal seit 58 Jahren ist die CDU damit nicht mehr an der Regierung in Baden-Württemberg beteiligt, denn Grüne und SPD bilden eine Koalition.

Bis heute steht Kretschmann an der Spitze der Landesregierung. Bei der Landtagswahl 2021 erlangen die Grünen ein neues Rekordergebnis: Sie erhalten mehr als 32 Prozent der Stimmen und bilden eine grün-schwarze Koalition.

Am 27. März 1981 ruft die polnische Gewerkschaft Solidarność (Solidarität) zum Generalstreik in Polen auf. Zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr mittags legen an diesem Tag mindestens 10 Millionen Polen die Arbeit nieder. Der Streik ist damit sowohl der größte in der polnischen Geschichte, als auch der bisher größte in einem Ostblockstaat. Die Solidarność reagiert damit auf eine Reihe von Gewalttaten der polnischen Polizei gegen die Anführer der Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft hatte sich während eines Arbeiterstreiks auf der Werft in Danzig im Sommer 1980 gegründet. Ihr Anführer wird der Elektriker Lech Wałęsa. Die Arbeiter protestierten gegen die immer schlechter werdenden Lebensbedingungen und gegen Preissteigerungen in Polen. Mit der Unterzeichnung des "Danziger Abkommens" am 31. August 1980 wurde die Solidarność als erste unabhängige Gewerkschaft in einem sozialistischen Land zugelassen. Die Gewerkschaft bewirkt in den Folgejahren weitreichende Reformen, die einen Systemwechsel in Polen einläuten.