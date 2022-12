Am 20. Dezember 1552 stirbt Katharina von Bora in Torgau an den Folgen eines Beckenknochenbruchs, den sie sich drei Wochen zuvor bei einem Unfall ihres Fuhrwerks vor den Toren der Stadt zugezogen hatte. Sie war auf der Flucht vor Missernten und der in Wittenberg wütenden Pest.

Katharina von Bora Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Katharina von Bora war 1499 in eine adlige Familie in Sachsen geboren worden. Im Alter von fünf Jahren wurde sie in ein Zisterzienster-Kloster geschickt, wo sie bis zu ihrem 22. Lebensjahr blieb, und dann mit einer Gruppe anderer Nonnen aus dem Kloster floh und bei dem Kirchenreformator Martin Luther Zuflucht suchte. Die beiden heirateten 1525, und von Bora spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung und Förderung von Luthers Arbeit als Theologe und Reformator. Mit Martin Luther hatte sie sechs Kinder. Von Bora war maßgeblich an der Gründung des ersten protestantischen Klosters in Deutschland beteiligt und tat sich bei der Verwaltung des Klosters als erfolgreiche Geschäftsfrau hervor. Nach dem Tod ihres Ehemannes muss sie um ihr Erbe ringen und muss wegen des Schmalkadischen Krieges, der Pest und Missernten oft ihren Wohnort wechseln.

Ernest Rutherford entdeckt am 20. Dezember 1910 bei einem Experiment, dass Atome Kerne haben. Damit kann der Forscher und Nobelpreisträger ein neues Modell des Atoms entwerfen, welches aus einem Kern und einer Hülle besteht. Für die moderne Physik ist das sogenannte "Rutherfordsches Atommodell" eine Sensation. Bis heute gilt Rutherford als einer der bedeutendsten Experimentalphysiker.

1910 führt Rutherford in seinem Labor das bedeutende Experiment durch. Es bildet die Grundlage für das heutige Bild vom Atom. Bildrechte: IMAGO / Photo12

Kurz nach der Oktoberrevolution wird am 20. Dezember die sowjetische Geheimpolizei Tscheka ("Außerordentliche Allrussische Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage") gegründet. Sie wird von der bolschewistischen Regierung als Mittel zum Schutz vor inneren und äußeren Bedrohungen eingerichtet. Die Tscheka wird zunächst von Feliks Dzierżyński geleitet, einem polnisch-russischen Revolutionär, der eine Schlüsselfigur bei der Übernahme Russlands durch die Bolschewiki gewesen war. Unter seiner Führung wird die Tscheka schnell für ihre brutalen Taktiken und ihre rücksichtslose Effizienz bei der Ausrottung vermeintlicher Staatsfeinde bekannt.

1923: Gerichtsprozess der Tscheka gegen Bolschewiki-Gegner Boris Sawinkow (links oben) in Moskau. Bildrechte: IMAGO

Die Tscheka ist verantwortlich für Massenverhaftungen und Hinrichtungen sowie für die Durchführung von Säuberungen und Schauprozessen gegen politische Gegner und andere vermeintliche Bedrohungen des Regimes. 1922 wird die Tscheka reorganisiert und in GPU umbenannt. Sie setzt ihre Tätigkeit als Geheimpolizei unter verschiedenen Namen fort, bis sie 1934 aufgelöst und durch den NKWD, den Vorläufer des KGB, ersetzt wird.

Vom Ministerium für Außenhandel wird am 20. Dezember 1956 der DDR-Geschenkdienst Genex ins Leben gerufen. Bürger der Bundesrepublik können ihren Familien und Freunden Geschenke in die DDR bestellen und liefern lassen und diese mit D-Mark bezahlen. Mit diesem Dienst will die DDR dringend benötigte Devisen besorgen. In den Genex-Katalogen werden neben Kaffee, Süßigkeiten und Kleidung auch exklusive Produkte wie beispielsweise Fertigteilhäuser, Motorräder oder Autos ohne Wartezeit angeboten. Vor der Gründung von Genex durften nur wenige Westwaren legal per Paket in den Osten geschickt werden, oft hat sie der Zoll einbehalten. Nach der Wiedervereinigung wird das Unternehmen umbenannt, später der Treuhand unterstellt und bis 1992 abgewickelt.