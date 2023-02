Am 21. Februar 1947 wird in New York die erste Sofortbildkamera vorgestellt. Sie wird bei der Versammlung der Optical Society of America präsentiert. Der Erfinder Edwin Herbert Land und sein Unternehmen Polaroid entwickeln eine Kamera, die keinen Negativfilm braucht und die Bilder sofort produziert. Erhältlich ist der Fotoapparat ab 1948.

Am 21. Februar 1951 wird der CDU-Politiker Erwin Köhler aufgrund vermeintlicher "antisowjetischer Hetze" und Spionage in Moskau hingerichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Köhler an der Gründung der Ost-CDU in Potsdam beteiligt und hat vier Jahre lang das Amt des Oberbürgermeisters in Potsdam inne. Er spricht sich offen gegen eine politische Unterordnung seiner Partei gegenüber der SED aus und kritisiert deren demokratiefeindliche Haltung. 1949 wird er daraufhin aller Ämter enthoben. Köhler und seine Frau Charlotte werden vor ein sowjetisches Militärtribunal gestellt und durch Folter zu Geständnissen genötigt. Beide werden in die Sowjetunion deportiert und im Butyrka-Gefängnis in Moskau erschossen. Am 10. Dezember 2009 wird in Potsdam ein Platz nach dem Ehepaar benannt.