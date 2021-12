1989 legte Egon Krenz , der am 3. Dezember 1989 als SED -Generalsekretär zurückgetreten war, auch das Amt des Vorsitzenden des Staatsrates und Nationalen Verteidigungsrates nieder. Damit zog er die Konsequenzen aus der offenen Ablehnung in der Bevölkerung. Im Mai desselben Jahres hatte Krenz als oberster Wahlleiter die Wahlfälschungen bei der DDR-Kommunalwahl gedeckt.

1990 teilte die West-CDU in Bonn mit, das Vermögen der früheren DDR-CDU an die Treuhandanstalt ausgehändigt zu haben: umgerechnet acht Millionen Euro. Bei der SED , beziehungsweise deren Nachfolgepartei PDS , wurde ein Gesamtkapital von etwa 1,17 Milliarden Euro sichergestellt. Im Zuge der Wiedervereinigung verwaltete die " Treuhandgesellschaft " das Vermögen von DDR-Parteien und staatlichen Organisationen. Sie wurde am 1. März 1990 auf Beschluss des Ministerrates der DDR als "Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums" gegründet und sollte das Volkseigentum für die DDR-Bürgerinnen und Bürger verwalten.

1996 wurden die Luther-Gedenkstätten in Wittenberg und Eisleben und die Bauhaus-Gebäude in Dessau und Weimar in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Insgesamt gibt es in Deutschland 51 Welterbestätten, darunter 48 des Weltkulturerbes und drei Stätten des Weltnaturerbes (Stand 2021).