An den meisten Frontabschnitten ruhen am 24. Dezember 1914 die Waffen. Tausende deutsche und britische Soldaten stellen an der Front in Frankreich und Belgien das Kämpfen ein. Sie treffen sich und feiern mitten im Ersten Weltkrieg das Weihnachtsfest - mit Geschenketausch, Weihnachtssingen und sogar Fußballspielen. Entlang einiger Schützengraben stellen die Soldaten sogar Kerzen und Tannenbäume auf. Wie es zu der ruhigen Kriegsweihnacht gekommen ist, lesen Sie hier.