Am 26. März 2017 wird in der historischen Annenkirche in Dresden ein neues Altarbild geweiht. Das von der südafrikanischen Künstlerin Marlene Dumas gestaltete Werk zeigt einen schwarzen Jesus und ein überfülltes Flüchtlingsboot. Dumas arbeitet insgesamt vier Jahre an ihrem Werk. Dabei ist die Künstlerin im ständigen Austausch mit der Kirchgemeinde, die sich gegenwärtige Motive auf dem Altarbild wünschten. Mit der Sanierung der Kirche, die 2009 begonnen hat, will der Vorstand auch ein zeitgemäßes Altarbild einziehen lassen.