Am 27. April 1990 beginnen die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer und den ersten Sekretär der SED-Stadtleitung Dresden Werner Moke. Der Vorwurf: Wahlfälschung bei der Kommunalwahl am 7. Mai 1989 in der DDR. Laut Anklageschrift hat Berghofer die Anweisung von Moke erhalten, das Wahlergebnis der SED auf 97 Prozent zu manipulieren. Berghofer war von 1986 bis 1990 Oberbürgermeister von Dresden gewesen. Er wird vor allem dafür geschätzt, den offenen Dialog zu den Demonstrierenden während der Friedlichen Revolution 1989 gesucht zu haben. Noch vor seiner Verurteilung siedelt Berghofer nach Westdeutschland über und begann eine Laufbahn als Unternehmensberater. Die beiden ehemaligen Politiker werden 1992 zu einer Bewährungsstrafe von jeweils einem Jahr verurteilt. Berghofer erhält zudem eine Geldstrafe von 36.000 Mark, Moke muss 3.600 Mark Strafe zahlen. Eine Verfassungsbeschwerde Berghofers scheitert, das Urteil wird 1993 endgültig rechtskräftig. Der ehemalige Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer 1988 Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Am 27. April 1992 gibt Hans-Dietrich Genscher (FDP) seinen Rücktritt als Außenminister bekannt. Insgesamt ist er 23 Jahre lang unter den Bundeskanzlern Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl an der Bundesregierung beteiligt - seit 1974 durchgehend als Bundesminister des Auswärtigen Amts. Damit ist er bis heute der Bundesminister mit der längsten Amtszeit. Genscher gilt als historische Schlüsselfigur, da er sich für die Überwindung der Teilung Europas und Deutschlands eingesetzt hat. Dies zeigt sich beispielsweise in seiner berühmten Rede, die er am 30. September 1989 vom Balkon der Prager Botschaft aus hielt. Diese richtete sich an dorthin geflüchtete DDR-Bürger und kündigte an, dass eine Ausreise per Sonderzug möglich sei. Diese Abmachung hat Genscher in langen Verhandlungen mit dem sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadse erreicht. Hans-Dietrich Genscher, Bundesaußenminister a.D. (FDP), sitzt am 12.11.2014 während einer Buchvorstellung in der privaten Hochschule "European School of Management and Technology" (EMST) in Berlin auf dem Podium. Bildrechte: dpa