Am 14. April 1953 wird das Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss eröffnet. Nach der Abriegelung der DDR-Grenze 1952 kommt es zu einer deutlichen Zunahme an Flüchtlingen. Viele der geflüchteten DDR-Bürger erreichen zunächst West-Berlin. Im Lager Marienfelde erhalten sie erste Hilfestellung für das Leben in der Bundesrepublik. Marienfelde bietet Wohnraum für 2.000 Menschen und vereint wichtige Behörden und Organisationen vor Ort, um die Aufnahmeverfahren schneller bewältigen zu können. Am 20. September 1956 verkündet Willy Brandt, dass der Millionste Flüchtling aus der DDR in Marienfelde eingetroffen sei. Insgesamt kommen in Notaufnahmelager zwischen 1953 und 1990 1,53 Millionen DDR-Bürger an.