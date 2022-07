Am 2. Juli 1947 lehnt die Sowjetunion den Marshall-Plan ab. Der amerikanische Außenminister Marshall stellt das europäische Hilfs- und Wiederaufbauprogramm ("European Recovery Program") am 5. Juni 1947 vor. Der Marshall-Plan soll der sozialen und wirtschaftlichen Lage im Nachkriegseuropa durch beispielsweise Kredite und Hilfslieferungen zu Aufschwung und Stabilität verhelfen. Die teilnehmenden Staaten müssen sich jedoch der Marktwirtschaft verpflichten. Die USA bietet auch der Sowjetunion die Mitarbeit am Marshallplan an. Auf einer Konferenz vom 27. Juni - 2. Juli 1947 in Paris lehnt der sowjetische Außenminister Molotow die Teilnahme der Sowjetunion am Plan ab. Die Sowjetunion sah im Marshall-Plan die Gefahr des verstärkten Einflusses der USA auf Europa und außerdem war das Programm nicht mit der Planwirtschaft und dem Kommunismus vereinbar. Unter sowjetischem Druck müssen Ungarn, Polen, Jugoslawien und die Tschechoslowakei die Teilnahme ebenfalls ablehnen. Das Programm tritt am 3. April 1948 in Kraft und läuft vier Jahre. Nach dem Bruch mit der Sowjetunion gehört Jugoslawien ab 1950 zu den Empfängerländern.