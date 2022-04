Am 18. April 2017 startet der Satellit SOMP2 ("Student On-Orbit Measurement Project", deutsch: Studentisches Im-Orbit-Messprojekt) der Technischen Universität Dresden mit einer amerikanischen Trägerrakete von der Raketenstartstation "Cape Canaveral Space Force Station" in Florida. Mit anderen Kleinsatelliten macht er sich auf den Weg zur ISS. Der Satellit soll unter anderem die Atmosphäre in seiner Umgebung messen. Er wird in einem Gemeinschaftsprojekt von Studenten und Wissenschaftlern der TU Dresden entwickelt. Die ISS verlässt der Satellit am 16. Mai 2017 und fliegt zurück Richtung Erdatmosphäre. Anschließend kann kein Kontakt mehr zum Satelliten hergestellt werden. Im Januar 2021 startet SOMP2b als Ersatz.

Künstlerische Darstellung des Satelliten SOMP2b im Orbit. Bildrechte: TU-Dresden/Tino Schmiel