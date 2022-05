Ab dem 18. Mai 2020 dürfen die Schulen und Kitas in Sachsen nach zweimonatiger Schließung wieder öffnen. Dies hatte das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) am 8. Mai bekanntgegeben. Kitas und Horte sollen demnach für alle Kinder öffnen. In den Grundschulen wird es einen "eingeschränkten Regelbetrieb", also Unterricht mit strengen Hygieneauflagen geben: Kinder besuchen in festen und strikt voneinander getrennten Gruppen die Schule. Eltern müssen außerdem bescheinigen, dass ihre Kinder keine Krankheitssymptome haben. An den weiterführenden Schulen soll es einen Wechsel aus Präsenzunterricht und Home-Schooling geben. Der Landeselternrat Sachsen kritisiert die hohen Auflagen als "vielerorts nicht realisierbar".