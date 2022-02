In der Nacht vom 17. Februar 1962 verursacht das Sturmtief "Vincinette" in Norddeutschland eine schwere Sturmflut. Mit 130 Stundenkilometern fegt der Orkan über die Nordsee und lässt Deiche an etwa 60 Stellen brechen. Mehr als 20.000 Menschen im Norden werden obdachlos, 347 Menschen kommen ums Leben. Besonders schlimm trifft es Hamburg. Die Wassermassen überfluten ein Sechstel der Stadt. Die Sturmflut hinterlässt allein dort Schäden in Höhe von mehr als 873 Millionen Mark.