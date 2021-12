2016 wurde in der Lutherstadt Wittenberg der neue Hauptbahnhof eröffnet. Nach Angaben der Deutschen Bahn verursacht der Neubau keine CO2-Emission und wird mit Solarzellen und Erdwärme betrieben. Außerdem sollen energieeffiziente Baustoffe und eine Anlage zur Regenwasseraufbereitung zum Klimaschutz beitragen. Der Wittenberger Hauptbahnhof ist Deutschlands zweiter "grüner" Bahnhof. Der erste wurde 2014 in Kerpen-Horrem in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Das Öko-Vorzeigeprojekt in Sachsen-Anhalt kostete knapp zwölf Millionen Euro.

Der Öko-Bahnhof in Wittenberg von oben. Bildrechte: imago images / imagebroker