Am 20. Mai 2017 trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko im Schloss Meseberg in der Nähe von Berlin. Thema ist die Anspannung zwischen den Konfliktparteien Russland und Ukraine sowie die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ost-Ukraine. Poroschenko beruft sich auf das Minkser Abkommen. Dieses umfasst unter anderem ein Abkommen über einen Waffenstillstand in den Gebieten Donezk und Luhansk, die Sicherstellung von humanitärer Hilfe und die Gewährleistung wichtiger Infrastruktur. Merkel strebt die Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit Russland an. Sie setzt sich für das Format der Vierergesprächsrunde mit der Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich ein - diese Nationen waren bereits alle am Minsker Abkommen beteiligt.