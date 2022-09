Am 10. September 1990 klären Kanzler Helmut Kohl und der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow telefonisch den Abzug der sowjetischen Streitkräfte und Deutschlands Zahlungen dafür. Es geht um fast 550.000 Soldaten, um sie wieder in den Alltag in der Sowjetunion zu integrieren und beispielsweise Wohnraum zu bauen, fordert die Sowjetunion finanzielle Unterstützung von der Bundesrepublik. Nachdem ein Telefonat am 7. September bereits ergebnislos verlief, können sie sich nun einigen: Die Bundesrepublik bietet der Sowjetunion zwölf Milliarden D-Mark sowie einen zinslosen Kredit von drei Milliarden D-Mark mit fünfjähriger Laufzeit an. Gorbatschow nimmt an. Am 31. August 1994 ist der Abzug vertragsgemäß abgeschlossen.