Am 14. Januar 1930 dringt eine Gruppe Kommunisten um KPD-Mitglied Albrecht Höhler in die Berliner Wohnung des SA-Sturmführers Horst Wessel ein. Als Wessel die Tür öffnen will, schießt Höhler ihm in den Kopf. Wessel wird in das Städtische Krankenhaus in Friedrichshain gebracht und dort notoperiert. Dort stirbt er rund einen Monat später, am 23. Februar, an einer Blutvergiftung.

SA-Sturmführer Horst Wessel (l.) geht 1929 bei einem Propagandamarsch an der Spitze seines SA-Sturms an zahlreichen Zuschauern vorbei, die die Arme zum Hitler-Gruß erhoben haben. Bildrechte: dpa