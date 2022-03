Am 15. März 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht in Prag ein und besetzt die restlichen Teile von Böhmen und Mähren. Auf dem Gebiet wird ein von Deutschland abhängiges "Reichsprotektorat" gebildet. Mit dem Einmarsch endet die Existenz der "Rest-Tschechei", wie Hitler die Tschechoslowakei nach der Abtrennung des Sudetenlandes am 30. September 1938 nannte.

Am 14. März 1939 wurde die Souveränität der Slowakei von Deutschland erzwungen. Am gleichen Tag bestellte Hitler Emil Hacha, den Staatschef der Tschechoslowakei, zu sich und erpresste ihn: Entweder gibt er "das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches" oder Prag wird zerbombt. Hachas Einwilligung machte den Weg für die Besetzung der restlichen Gebiete frei.