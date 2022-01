Am 28. Januar 1922 befreien Aktivisten der rechten Terror-Organisation "Consul" den Kriegsverbrecher Ludwig Dithmar aus dem Gefängnis in Naumburg. Zuvor wird er bei den "Leipziger Prozessen" (Kriegsverbrecher-Verfahren nach dem Ersten Weltkrieg) zu vier Jahren verurteilt. Oberleutnant Dithmar ist 1918 als Offizier an der unrechtmäßigen Versenkung des Lazarett-Schiffes "Llandovery Castle" beteiligt. Obwohl das Schiff ordentlich als Lazarett gekennzeichnet ist, wird es mit Torpedos beschossen. Nach der Torpedierung werden die Überlebenden vorsätzlich ermordet. "Organisation Consul" geht aus den nationalistischen Freikorps hervor und ist auch für politische Morde wie den an Reichsaußenminister Walther Rathenau verantwortlich.