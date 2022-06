Am 20. Juni 1997 wird zwischen der amerikanischen Tabakindustrie und 40 US-Staaten ein bis dato beispielloser Vergleich geschlossen: Die Konzerne verpflichten sich, in den kommenden 25 Jahren mehr als 380 Milliarden Dollar an die Gesundheitsbehörden abzuführen. Im Gegenzug werden sie von sämtlichen Schadensersatzforderungen der Staaten befreit. Gerade in den USA gibt es immer wieder Einzelklagen gegen Tabakkonzerne. Beispielsweise fordern auf diesem Wege Hinterbliebene von an Lungenkrebs Verstorbenen Schadensersatz. Auch in Deutschland steht die Tabakwirtschaft unter Beschuss. Die Werbung im Fernsehen für das Rauchen wurde schon 1975 verboten. In Zeitungen und Zeitschriften dürfen seit 2007 keine Tabakprodukte mehr beworben werden. Eine Ausgleichzahlung an die Gesundheitsbehörden wie in den USA, gab es in Deutschland jedoch bisher nicht.