Am 1. Juli 1942 beginnt die erste Schlacht von El Alamein während des Afrikafeldzugs. Das Afrikakorps der Wehrmacht unter Generalfeldmarschall Erwin Rommel trifft hier auf die 8. Britische Armee in Ägypten. Nach einem nahezu ungebremsten Siegeszug in Afrika erreichen die deutsch-italienischen Truppen Ende Juni El Alamein, die letzte britische Verteidigungsstellung vor Alexandria. Im Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 1942 kommt es zu Gefechten, bei denen die Achsenmächte jedoch aufgrund der britischen Überlegenheit scheitern. Im Oktober 1942 beginnt die Zweite Schlacht von El Alamein, sie endet Anfang November 1942 mit einem Sieg der Briten und dem Rückzug der deutsch-italienischen Truppen nach Libyen. El Alamein bedeutet das Ende von Rommels Vormarsch in Afrika.