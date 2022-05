Am 19. Mai 1972 stimmt der Bonner Bundesrat den Ostverträgen zu und schließt damit die Ratifizierung ab. Die Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion (Moskauer Vertrag) – sowie zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen (Warschauer Vertrag) beinhalten ein Abkommen über die friedliche Lösung von Konflikten sowie die Anerkennung aller Grenzen in Europa. Da formal bis zu diesem Zeitpunkt kein Friedensvertrag zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Kriegsgegnern bestand, sind die Ostverträge ein wichtiger Bestandteil der Politik Willy Brandts, die ab 1969 unter dem Motto "Wandel durch Annäherung" auf Entspannung gegenüber den Ostblockstaaten setzt. Die Verträge sollen das politische Klima in Europa verbessern sowie eine Annäherung zwischen Ost und West in der Zeit des "Kalten Krieges" bewirken. Am 3. Juni 1972 treten beide Verträge in Kraft.