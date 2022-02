Der DDR-Staatsratsvorsitzende Manfred Gerlach (rechts) beim ersten Treffen des "Runden Tisches" in Ost-Berlin am 7. Dezember 1989.

Der DDR-Staatsratsvorsitzende Manfred Gerlach (rechts) beim ersten Treffen des "Runden Tisches" in Ost-Berlin am 7. Dezember 1989. Bildrechte: dpa

Am 19. Februar 1986 startet das erste Modul der sowjetischen Raumstation "Mir" ins All. Sie ist das Prestigeprojekt der UdSSR und soll dem Land im Kalten Krieg einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die "Mir" ist die größte Raumstation ihrer Zeit und die erste dauerhaft bemannte Forschungsstation im All. Die Erkenntnisse, die man dort gewinnt, sind grundlegend für die später gebaute Internationale Raumstation ISS. Mehr als 15 Jahre lang und 86.000 Mal umkreist die "Mir" die Erde, bis sie am 23. März 2001 kontrolliert in den Pazifik stürzt.