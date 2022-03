Am 22. März 1974 wird das Alter der Volljährigkeit in der Bundesrepublik von 21 auf 18 Jahre gesenkt. 18-Jährige dürfen ab dem 1. Januar 1975 ohne Zustimmung der Eltern Verträge schließen und Arbeitsplatz oder Wohnort wählen. Über Nacht werden rund 2,5 Millionen Jugendliche zu mündigen Bürgern. Auslöser für die Gesetzesänderung sind unter anderen die Proteste der Jugend in den 1960er-Jahren gewesen. In der DDR gelten 18-Jährige schon seit 1950 als volljährig.

Am 22. März 1982 dürfen in der DDR der Aufnäher "Schwerter zu Pflugscharen" verboten. Der Aufnäher darf nicht mehr in Schulen und in der Öffentlichkeit getragen werden. 1981 werden in der DDR 100.000 dieser Aufnäher verteilt. Das Zeichen wird zum Symbol gegen das Wettrüsten im Kalten Krieg und die Unterdrückung Andersdenkender in der DDR. Der "Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR" veranstaltete seit 1980 jährliche Friedensdekaden unter diesem Symbol.