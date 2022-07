Am 4. Juli 2017 wird die SPD-Politikerin Manuela Schwesig zur ersten Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns gewählt. Die frühere Bundesfamilienministerin erhielt 40 von 70 gültigen Stimmen und ist die erste Frau in diesem Amt. Schwesig folgt auf Parteikollege Erwin Sellering, der wegen einer schweren Krebserkrankung auf alle politischen Ämter verzichtete. 2021 gewinnt sie auch die Wiederwahl .

Am 4. Juli 2011 starten 3.400 Männer und Frauen in den neu geschaffenen freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr. Nach 55 Jahren war die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt worden. Die Bundeswehr ist seither eine reine Freiwilligenarmee. Zehn Jahre später hat die Bundeswehr 2021 eine neue Art des Freiwilligendienstes eingeführt. Der "Heimatschutz" besteht aus einer militärischen Grundausbildung und einem anschließenden sechsmonatigen Einsatz bei Feuerwehr, THW oder anderen Hilfs- und Rettungsdiensten. In der DDR wurde die Wehrpflicht 1962 eingeführt. Wer den Dienst an der Waffe verweigerte, hatte die Möglichkeit als "Bausoldat" zu dienen.