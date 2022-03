Am 21. März 1919 wird das von Architekt Walter Gropius gegründete Bauhaus in Weimar eingeweiht. Die Hochschule soll Handwerk, Design und Kunst unter einem Dach vereinen. Auf politischen Druck hin muss das Bauhaus im Jahr 1924 Weimar verlassen, es zieht nach Dessau um. Der Gründer Walter Gropius ist bis 1928 Direktor der Hochschule. 1933 wird das Bauhaus von den Nationalsozialisten aufgelöst.

Am 21. März 1957 verabschiedet der DDR-Ministerrat das Energie- und Kohleprogramm. Das erste große Wirtschaftsprojekt der DDR sieht den Aufschluss mehrerer Großtagebaue und den Ausbau der Kohleveredlung vor. So wird Tagebau um Tagebau in Mitteldeutschland und der Lausitz erschlossen und ausgekohlt mit dem Ziel, die Lücken in der Energieversorgung der DDR zu schließen. Mit jährlich mehr als 300 Millionen Tonnen geförderter Braunkohle ist die DDR mit Abstand der größte Braunkohleproduzent der Welt.